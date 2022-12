2022 läheb ajalukku kui rikkuse kadumise aasta

Nii on ka ehk pisut paremini mõistetav, kui aastaid investorite soosingus olnud tehnoloogiasektori aktsiad on sel aastal nõrgimate seas. Eriti halvasti on läinud väiksemate kasvufirmade aktsiatel, kus pole üllatavad 50–90-protsendised langused. Viimastel aastatel populaarsust kogunud ESG investeeringutel pole samuti hästi läinud ning tootluse tipus troonivad firmad, mis ESGst kauge kaarega mööda käivad – fossiilkütused, kaitsetööstus, tubakas, hasartmängud.

Finantsturgudel on tihti nii, et eelmiste aastate kaotajad on uuel aastal tipus ja vastupidi. Möödunud aasta üks suuremaid luusereid Türgi on 2022. aastal tootluse tabeli ülemises otsas ning sealne turg suutnud teenida investoritele positiivset reaaltootlust. Kõrged energiahinnad on tublisti toetanud Brasiilia ja Singapuri börsi. Aasta suurimate langejate seast leiame Hiina, Lõuna-Korea, Rootsi ja Ida-Euroopa aktsiaturud.

Rikkuse kadumise aasta

Aasta 2022 läheb ajalukku rikkuse kadumise aastana. Paljudest miljardäridest on taas saanud miljonärid ning miljonärid naasnud lihtsurelike hulka. Alles on veel mõni üle triljoni dollari turuväärtusega ettevõte. Kergelt tulnud, kergelt läinud.

Viimased kaks aastat on valdav osa inimesi elanud vaesumise kiirteel ning suguvõsa kokkutuleku peateemaks on olnud kõrged toidu- ja energiahinnad.

Kriisiaastatele on omased süsteemi puhastumine ning kahjuks ka finantspettused. Hoiu-laenuühistute kokkuvarisemine, krüptovarade kaos, Hiina kinnisvaraturg – need on vaid mõned näited, kus liigne riskide võtmine on kurjalt kätte maksnud.