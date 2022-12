Harju Elekter ostis kinnisvarafirma ja reorganiseerib Rootsi tootmise

Ostetud kinnisvaraettevõte, LC Development Fastigheter 17 AB, on loodud spetsiaalselt Västeråsi tehase ehituseks, mille valmimisel arvestati Harju Elektri vajadusi. Tulevikus plaanitakse ostetud ettevõte ühendada Harju Elekter Services AB-ga, mis tuleneb kontserni põhimõttest hoida tootmistegevus ja kinnisvarahaldus eraldi ettevõtetes, teatas Harju Elekter börsile.

Möödunud aasta 13. septembri börsiteates teatas AS Harju Elekter, et Malmösse 2022. aasta lõpuks valmiva tootmishoone üürimiseks sõlmiti kinnisvarafirmaga Nyfosa AB rendileping. Kuna Nyfosa AB-l ei õnnestunud hoone ehitamiseks saada ehitusluba ja Malmösse ei leitud sobivat rendipinda, otsustas AS Harju Elekter viia 2023. aasta esimese poolaasta jooksul Malmö tootmine kuluefektiivsuse eesmärgil kontserni vastvalmivasse tehasesse Västeråsis ja olemasolevasse tootmisüksusesse Keilas.