Wall Streetil intensiivistuvad koondamised ⟩ Goldman Sachs koondab tuhandeid töötajaid

Töökohtade kärpimist on oodata 2023. aasta alguses, teatasid Semafor ja CNBC, kelle sõnul võib lõplik arv olla lõpuks väiksem kui kaheksa protsenti.

Tänavune kärpimine on tavalisest ulatuslikum, arvestades ebakindlaid majandusväljavaateid ja Goldmani töötajate arvu kasvu viimastel aastatel, ütles asjaga kursis olev isik AFP-le.

Goldmani töötajate arv oli oktoobri lõpus 49 100, mis on pärast värbamiskampaaniaid ja ülevõtmisi ligi 30 protsenti suurem kui 2019. aasta lõpus.

See samm tuleb seoses sellega, et Goldman Sachs ja teised investeerimispangad on kogenud suurt langust aktsiate esmaemissioonidega seotud tasudes ning kirjeldasid majandusliku ebakindluse tõttu süngeid väljavaateid ühinemiste ja ülevõtmiste nõustamise valdkonnas.