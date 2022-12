Aasia börsid langevad, kuhu jääb jõuluralli?

Investoritel on kusagilt ajusopis ütlus, et ära võitle Föderaalreserviga, kuid osadele tuleb see kalliks mineva uudisena. Et nii USA kui Euroopa Keskpanga sõnumid olid üsnagi sarnased, on investoritel põhjust ka siinpool suurt lompi olla ettevaatlik. Mõlemad keskpangad on vähemalt praegu sõnades valmis minema intressitõstmistega edasi. Ka siis kui seetõttu majandus läheks langusesse.