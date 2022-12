AJASTU ALGUS ⟩ LHV hakkas Suurbritannias laenu andma

Alates tänasest alustab LHV UK ettevõtete laenude väljastamisega Ühendkuningriigis. Laenud alates suurusest 0,5 miljonit naela on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ning tagatud ärikinnisvara ja muude tagatistega.

Laenutegevusega alustamiseks loodi tugev platvorm Bank North’i laenutegevuse ostmisega käesoleva aasta oktoobris. Ostutehingu tulemusena omandati Manchesteris VKE laenuportfell mahus ligikaudu 17,9 miljonit naela, 20 müügi- ja klienditeeninduse, krediidianalüüsi ja IT töötajat, kaasaegne laenuhaldustarkvara ning koostöölepingud suuremate laenumaakleritega.

LHV UK ettevõtete laenude peamiseks müügikanaliks on laenumaaklerid. Laenutegevusega alustatakse Manchesteris ja selle ümbruses. Edaspidi on plaanis luua müügi- ja klienditeeninduse meeskond ka Londonis.

«Ettevõtete finantseerimine on LHV Groupi üks põhitegevustest. Alustame Ühendkuningriigis ettevõtete laenutegevusega, kuna tugeva nõudluse taustal on laenuäri võimalik kasvatada ka uuel tulijal,» kommenteeris LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu. «Meie tugevusteks on kiirem laenuprotsess ja pikaajalise kogemusega laenuhaldurid, kes mõistavad kohalike ettevõtjate vajadusi. Ettevõtete laenudega alustamine võimaldab meie seniseid plaane Ühendkuningriigis oluliselt kiirendada.»