Tallink venitas laenu pikemaks

Finantseerimise korraldasid Nordea Bank ABP, Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB ja Hamburg Commercial Bank AG. Nordea Bank ABP ja Skandinaviska Enskilda Banken AB olid tehingu koordinaatorid. Laenu- ja tagatisagent ning jätkusuutlikuse koordinaator on Nordea Bank ABP.

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.