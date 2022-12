IPOD TULEKUL ⟩ 10 ettevõtet, mida 2023. aastal jälgida

Samuti on IPOde soodustamiseks oluline vähendada volatiilsusindeksit (VIX) alla 20, sest ajalooliselt on ettevõtetel kõrge (üle 20) turuhinna kõikumise tõttu hinnakujundusega raskusi. Kõik see viib olukorrani, kus ettevõte ja kindlustusandjad ei saa määrata õiglast hinda, mis ettevõtte investoritele huvipakkuvaks muudaks ja õiget kapitali koguks, ning seetõttu lükkab ettevõte oma IPO määramata ajaks edasi.

Lisaks on Hiina võimud teatanud 16-astmelisest plaanist, mis leevendab oluliselt laenuandmise piiranguid kinnisvarasektoris. Kokkuvõttes võib see teha lõpu Hiina kinnisvarakriisile. Samuti on valitsus teatanud karantiinimeetmete leevendamisest. Need sammud tegid lõpu ka poliitikale, mis on varasemalt viinud niigi vähenenud rahvusvaheliste lendude tühistamiseni. Arvati, et noteeringute hüppeline tõus oli tingitud ka kartusest, et majandustingimused võivad aasta lõpus halveneda, kuna viirushaiguste puhangud sundisid Pekingit järgima ranget Covid-19 nullstrateegiat. Seega võib karantiinimeetmete leevendamine kaasa tuua Hiina majanduse täieliku avanemise, mõjutades positiivselt selle kasvu ja toetades IPO-turgu.