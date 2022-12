DelfinGroup: börsile tulek osutus õigeks sammuks

«DelfinGroup on alati püüelnud strateegiliselt tugeva juhtimise ja oma tegevuste läbipaistvuse poole, seega oli 2021. aasta lõpus toimunud börsile minek järgmine loogiline samm meie kasvus. IPO nõudis ettevõtte meeskonnalt ulatuslikku ettevalmistust ja sisemiste ressursside mobiliseerimist, nii et esmase börsil pakkumise sulgemise ajaks oli tunne, et tehtud töö on edukas. Kuid see oli alles uue etapi algus ettevõtte arengus,» märkis Ādmīdiņš pressiteates.