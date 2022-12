Eften maksab investoritele ligi 600 000 eurot

Väljamakse suurus moodustab 2,14 protsenti fondi viimasest puhasväärtusest (NAV) ning 2,5 protsenti fondi osaku viimasest sulgemishinnast. Alates Eften United Property Fund noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul tänavu mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 32 euro senti osaku kohta, teatas Eften börsile.

Väljamakse aluseks on usaldusfondi Efften Real Estate Fund 5 poolt Eften United Property Fundile makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega.

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja uue aasta 10. jaanuari arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev ehk ex-date 9. jaanuar.