Teslal on halvim kuu, kvartal ja aasta

Tesla aktsia on seni sellel kvartalil kukkunud 48%. Detsembris on aktsia langenud enam kui 29%. Sellel aastal ulatub Tesla aktsia kukkumine 20,9%ni.

Evercore’i analüütikud Chris McNally, Doug Dutton ja Isaac Avla langetasid elektriautotootja aktsia hinnasihi 300 dollarilt 200 dollarini. Nende sõnul on ettevõtte tugevused juba aktsia hinda arvestatud, kuid aktsiale on kadumas emotsionaalne tugi.

Tesla juht Elon Musk pole aga aega raisanud ja on müünud alates 44 miljardi dollari eest Twitteri ostmisest miljardite dollarite väärtuses Tesla aktsiaid. Ta pole ka andnud märku, et on saanud aktsiate müügiga ühele poole, kirjutab MarketWatch.