Krüptokaevandaja palus pankrotikaitset

Aprillis enam kui 9 dollarit maksnud aktsia hind oli eile alla 20 sendi. 2022. aastal on aktsia kukkunud 98%.

Tänavu on krüptosektorist haihtunud triljoneid dollareid turuväärtust. Tõusnud intressimäärad ja majanduslanguse kartused on probleeme vaid süvendanud. Kukkumine on juba hävitanud sellised tööstusharu võtmemängijad nagu Tree Arrows Capitali ja Celsius Networki, kirjutab Reuters.