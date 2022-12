Tesla külmutab värbamise ja alustab järgmisel kvartalil töötajate koondamist

Raporti kohaselt kavatseb Tesla külmutada ka töötajate värbamise. Tegevjuht Elon Musk oli eelnevalt juunis öelnud, et Tesla vähendab järgmise kolme kuu jooksul oma palgalist tööjõudu umbes 10% võrra.

Kõnealune samm toimub ajal, mil Tesla investorid on väljendanud muret seoses tegevjuhist Muski tähelepanu hajumisega seoses sotsiaalmeediaplatvormi Twitteri juhtimisega, mille ta oktoobris 44 miljardi dollari eest ostis.

Lisaks on Teslat jälgivad analüütikud kärpinud ka aktsia hinnasihti, kuna nad on mures, et Hiina nõudluse nõrkus mõjutab elektriautode tootja tarneid järgmisel aastal.