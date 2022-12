Riskihimu on tagasi ⟩ Euroopa aktsiad tõusid enim kuue nädala jooksul

Stoxx Europe 600 indeks oli tõusnud Londoni börsi sulgemise ajaks 1,7%, mis on suurim tõus alates 10. novembrist. Kasvu põhjustas teatavate intressimäärade suhtes tundlike sektorite, nagu jaekaubanduse ja kinnisvarasektori taastumine, samas kui energiaettevõtted tõusid koos naftahinnaga. Sentimenti toetas ka USA tarbijate usalduse prognoositust suurem tõus, kuna inflatsioon vähenes.

Gaasiettevõtte Uniper SE aktsia tõusis 3,6% pärast seda, kui Euroopa Liit kiitis heaks 34,5 miljardi euro suuruse päästepaketi, mis on Saksamaa ajaloo suurim. Philipsi aktsia tõusis Amsterdami börsil pea 6% pärast teadet, et tagasi kutsutud DreamStationi uneseadmed ei ole tõenäoliselt kahjulikud.

Euroopa peamine aktsiate võrdlusindeks on oma suurima aastase languse kursil alates 2018. aastast, langedes aastaga seni 12%. Selle põhjuseks on mure, et lisaks Ukraina sõjale ja sellest tulenevale energiakriisile kahjustavad püsivad intressitõusud ka tulusid ja majandust.