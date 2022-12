TOP 20 ⟩ Investorite lemmiklood: kinnisvara, hüvitised ja mõttetud maksud

Eesti pankadele ei meeldi sularaha ning enamus neist on pannud piirangu peale, kui palju võib raha iga kuu pangaautomaadist välja võtta. Swedbankis on see summa näiteks 10 000 eurot. See tekitas rahvas küsimusi: mis see panga asi on, kas ma võtan välja sularaha või arveldan internetipangas. Selgub, et pangad võivad piirata, palju tahavad, sest seadus ütleb: pank peab sularaha andma, kuid ei ütle, kui palju tuleb inimesele tema enda raha välja anda. Abi saab vaid pangakontorisse minnes.