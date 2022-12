Hepsor sõlmis Lilleküla Kodude projekti ehitamise lepingu

Ehituslepingu maht on ligikaudu 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas Hepsor börsile.

Ehituse ja müügiga alustati tänavu detsembris ning Lilleküla Kodud valmivad 2023. aasta lõpus. Arenduses on 26 eri suurusega korterit. Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on piirkonnas väga vähe uusarendusi ning tegemist on nõutud ja kõrgelt hinnatud piirkonnaga.