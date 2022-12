Punktid Technologies kasvatas müüki

«Hea meel on näha, et tugev hooaja tõus on jätkuvalt kasvamas, novembri müük Punktid platvormil oli kõigi aegade suurim ja ületas 7% ka eelmise kuu saavutatud rekordit. Võrreldes oktoobriga langes platvormi külastatavus 33%, kuid eelmise aasta novembri võrdluses kasvas 80%, kus peamiselt tulid kliendid läbi Punktid.com domeeni. Suurema liikluse platvormile tõi parem sihitud turundus toodetele ja kategooriatele, novembrikuusse jäi ka Black Friday ning CyberMonday, mille suhtes tegime varakult eeltööd ja suutsime saada uued müügirekordid nende kampaaniate kaudu võrreldes varasemate aastatega,» kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid. «Arenduse poolelt liikusime edasi uue platvormi ehitamisega, hakkame vaikselt jõudma lõpusirgele ja loodame sellega seoses suuremate kulude langust alates jaanuarist. Tegeleme ka vana platvormi hooldusega, põhilised tööd on platvormi optimeerimine suurema liikluse vastu võtmiseks, mida ootame veel ka detsembris.»