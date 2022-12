ANALÜÜS ⟩ Kas raske börsiaasta järel tuleb parem järgmine aasta?

Ajal, kui aasta lõpuni on veel jäänud vaid mõned börsipäevad, näitab USA laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks selle aasta tootluseks -19,8%. See on alates 2008. aastast halvim börsiaasta. USA keskpank tõstab aina intressimäära ja karmistab rahapoliitkat, et võidelda käest lastud inflatsiooniga. Karmimal rahapoliitkat on aga kõrvalmõjud. Näiteks majandusaktiivsuse vähenemine.

Majanduslanguse kartus poeb ka aktsiatele naha vahele. USA valitsuse võlakirjade tootluskõver on tagurpidi ehk lühemajalistel võlakirjade tootlus on pikaajalistest suurem. See signaal on varem eelnenud majanduslangustele.

Kui ajaloos sorida, siis karuturule pole kunagi tulnud lõppu enne majanduslanguse algust. Kui tuleval aastal tuleb majanduslangus, siis on hea küsimus, et kui palju on selle võimalusega juba arvestatud ehk seda aktsiate hindadesse sisse arvestatud.

«Kui me pole juba praegu majanduslanguses, siis see tuleb ja me hakkame jälle testima oktoobrikuist aktsiaturu põhja,» ütles Ned Davis Researchi USA peastrateeg Ed Clissold Reutersile. «Põhjast läbikukkumine on tuleva aasta esimesel poolaastal üsna võimalik.»

Ajalooliselt on majanduslangused olnud aktsiatele halvaks ajaks. Alates teisest ilmasõjast on majanduslanguse ajal kukkunud S&P 500 keskmiselt 29%, märkis Truist Advisory Services. 3. jaanuari tipust on aktsiaturg langenud vaid 25%.

Samas võib oodata, et aktsiaturg võib tuleval aastal järsult liikuda. Bespoke Investment Groupi hinnangul on 15% või suuremale aastasele aktsiaturu langusele järgnenud tavaliselt emmas-kummas suunas vähemalt 10% liikumine.

Suureks ohuks on analüütikute liigne optimism ettevõtete tulemuste ootuste osas. Kas sinna on arvestatud majanduslangus? Praegu ootavad analüütikud 2023. aastal S&P 500 indeksile keskmiselt 5% ettevõtete kasumikasvu. Clissoldi sõnul on aga varasemate majanduslanguste aegu ettevõtete kasumid vähenenud keskmiselt 24%, mis jätab päris suure kasumiootuste allapoole korrigeerimise ruumi.

«Üldistatult järgnevad aktsiad ettevõtete kasumitele,» ütles Janus Hendersoni analüüsidirektor Matt Peron.

Üheks üllatuse kohaks võiks olla alanev inflatsioon.

Strateegid on optimistlikud ja prognoosivad, et 2023. aasta lõpus on S&P 500 indeks 4200 punkti ehk 10% kõrgemal kui praegu.