Bigbanki juht: iga inimene peaks oma säästudele euriboriga võrdset intressi nõudma

«Kui sul on säästud, mille kaotamisega sa riskida ei saa või ei taha, siis on turvaline valik tähtajaline hoius. Kui sa annad oma raha näiteks üheks aastaks pangale kasutada, siis oleks õiglane saada selle eest ka sarnast tulu, nagu pangad omavahel laenates maksavad ehk praeguse seisuga umbes 2-3% aastas,» ütles Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle hinnangul on Eesti eraisikutest hoiustajad juba aastaid kestnud ebaõiglast praktikat vaikselt talunud.

Eestis on pangandusturg püsinud staatilisena suuresti seepärast, et suurpankadel on olnud võimalik oma klientidele intressi mitte maksta ja seda sisuliselt nullhinnaga saadud raha oluliselt kallimalt välja laenates ise korralikku kasumit teenida. «Täna on rahal selgelt olemas hind. Kes ka nüüd sääste niisama kontol hoiab, see jätab kogu võimaliku intressitulu vabatahtlikult oma kodupangale. Ükskõik, kas see on teadmatusest või laiskusest, tulemus on ikka sama - keegi teine teenib sinu arvelt ja sa oled selles ise süüdi,» märkis Pechter, kelle sõnul on viimane aeg jalgadega hääletada ja lihtsalt kanda oma tähtajaline hoius sellesse panka, kes paremat intressi maksab.

Jonna Pechteri sõnul on Eesti inimesed viimaste aastatega õppinud kodulaenu pakkumist mitmest pangast küsima ja nii hoitakse soodsama intressiga laenates sadu või tuhandeid eurosid kokku. «Säästude ja pangahoiuste osas sarnase taseme teadlikkust paraku ei ole ja nii seisab Eesti inimeste pangakontodel tulutult kokku miljardeid eurosid,» nentis Pechter.