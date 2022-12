Kas Muski lubadus seekord peab? Ta märkis, et ei müü umbes kaks aastat Tesla aktsiaid

Musk on varemgi lubanud aktsiad mitte müüa ja siis on ta ikkagi aktsiaid müünud ning lubadust murdnud. Läinud nädalal avalikustas Musk veel 3,6 miljardi dollari väärtuses Tesla aktsiate müügi, mis tähendab, et alates läinud aasta lõpust on mees müünud ligi 40 miljardi dollari väärtuses elektriautotootja aktsiaid. Investorid on häiritud, sest aktsia flirdib kahe aasta madalama tasemega, kirjutab Reuters.