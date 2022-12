Investorid on sel aastal teeninud Tesla aktsiate kukkumisega 15 miljardit dollarit

Tesla turuväärtus on langenud alla 400 miljardi dollari, mis on kukutanud ettevõtte S&P 500 indeksi kõige väärtuslikumate ettevõtete nimekirjas 9. kohale. Alates aasta algusest on nende hind langenud pea 70 protsenti.

See samm tuli paljudele turul üllatusena, kuna Tesla asutaja ja juht Elon Musk on teadaolevalt negatiivselt suhtunud allahindlustesse, vahendas Bloomberg. Ekspertide sõnul võib see aga tähendada, et ettevõte püüab suurendada nõudlust.