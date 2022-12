Energiaaktsiatele ennustatakse ka head 2023. aastat

Investorite meelitamiseks on energiaettevõtted viimase 12 kuu jooksul agressiivselt suurendanud dividende. Näiteks Diamondback Energy suurendas oma väljamakseid 412%, mis on suurim näitaja kõigist S&P 500 liikmetest. Viis indeksi 10 suurimast dividenditõusust on tulnud energiasektorist.

Need ülisuured väljamaksed tunduvad veelgi atraktiivsemad, kui USA majandus langeb järgmisel aastal majanduslangusesse, mis suurendaks sularaha ahvatlust. Vastavalt Bloombergi kogutud andmetele prognoositakse USA reaalse SKP kasvuks 2023. aastal kasinat 0,3 protsenti, võrreldes 1,9 protsendiga 2022. aastal.

"Majanduslanguse ajal tahan ma näha raha," ütles Energy Income Partnersi tegevjuht James Murchie Bloombergile. Ta eeldab, et järgmise aasta võimaliku majanduslanguse korral otsivad investorid reaalset tulu ja varasid, mis ajendab positsioneerimist suuri dividende maksvatesse energia- ja kommunaalettevõtete aktsiatesse.

Sama ütles ka Bank of America aktsiate ja kvantitatiivse strateegia juht Savita Subramanian, kelle sõnul otsivad investorid 2023. aastal pigem kogutootlust kui ainult aktsiahindade kasvu. Ta on ka optimistlik energiasektori suhtes, mis on tema sõnul näidanud hoolimata kõrgematest naftahindadest vaoshoitust kulutuste ja kasvu osas, eelistades pigem premeerida investoreid kõrgemate dividendide ja aktsiate tagasiostudega.

S&P 500 energiaindeksi senine kogutootlus 2022. aastal läheneb 63 protsendile, mis jaotub 57 protsendi ulatuses hinnakasvuks ja ülejäänud 6 protsendi ulatuses tootluseks. Seevastu laiema S&P 500 indeksi kogutootlus on langenud tänavu 17 protsenti.

Investorid kipuvad majanduslanguse ajal sularaha otsides ostma dividendiaktsiaid, kui majandus nende ümber variseb ja dollareid on raskem teenida. Kuid investorid peaksid ettevõtteid sõeluma pigem vaba rahavoo kui dividendide järgi, kui nad otsivad usaldusväärseid tuluvooge majanduslanguse ajal, ütles SPEAR Investi investeerimisjuht Ivana Delevska.