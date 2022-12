Binance: EL plaanib tõhustada järelevalvet krüptorahaga kauplejate üle

Rangema järelevalve alla võetakse ka sidusvaluutade emiteerijad. Need on valuutad, mille kurss on seotud mõne keskpanga välja antava rahaga nagu euro või dollar. Sisse viiakse nõue, et ka tagatis peab olema vaid seotud valuutas. «Ehk ühe välja antud krüptoühiku kohta peab emiteerijal olema ette näidata ka üks euro või dollar. Seni on mõned emiteerijad andnud tagatiste kohta pigem vähe informatsiooni ning ka tunnistanud, et kasutatakse osaliselt erinevaid tagatisi. Uue regulatsiooni eesmärk on seega vältida vääringu õhust ehk stabiilse tagatiseta loomist ja seega ka investorite usalduse või isegi vara väärtuse haihtumist,» selgitas Brottier.