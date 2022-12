Staarinvestori fond on USAs halvimate seas

ARK Innovation Fund on tänavu seni kaotanud 67% ehk enam kui kolmekordselt võrreldes S&P 500 aktsiaindeksi hävinguga. USA keskmise suurusega kasvuaktsiate 537st fondist on tema fond halvim.

3552 aktiivselt juhitud USA aktsiafondist oli Morningstari andmetel Woodi fond tootluselt alles 3544. kohal. Tänavu halvim fond on Voya Venemaa fond, mis on aasta algusest kaotanud 92%.

Woodi fondi suuremate rahapaigutuste seas on Zoom Video Communications, Tesla ja Block, kes on tänavu kukkunud enam kui 60%. Teladoc Health ja Roku miinus ulatub enam kui 70%ni.

Woody tabas ootamatult inflatsioon, kuna ta jutustas aasta tagasi, et aasta jooksul on finantsturgude pärisrisk deflatsioon. Tänavu septembris nimetas ta USA keskpanga intressitõuse veaks, millele lisas detsembris, et tema arvates on kogu aasta USA probleemiks majanduslangus.