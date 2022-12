Kas dollari tugevnev trend on pöördumas?

Kui lühidalt kokku võtta, siis tugeva dollari peamised põhjused on olnud kõrgemad intressid ja kõrgeks kruvitud geopoliitilised pinged maailmas. Ärevatel aegadel eelistavad investorid suuri ja tugevaid majandusi kuhu oma varad «parkida» ja selles osas ilmselt mingeid kiireid muutusi praegu ette ei ole näha. Ka intresside osas võib ilmselt sama tõdeda, sest vaatamata globaalsele intresside tõusulainele on USA endiselt muust maailmast ette rebinud ja intressierinevus dollari kasuks jääb vähemalt lähima aasta jooksul ilmselt püsima.

USA majanduse olukord on võrreldes eurotsooniga tunduvalt parem nii kasvu kui tööhõive osas ning see võimaldab USA föderaalreservil tunduvalt agressiivsemalt intresse tõsta võrreldes näiteks Euroopa Keskpangaga. Intressitõusu peamiseks mootoriks on ebameeldivalt kiirenev inflatsioon. Sellest jagu saamine pelgalt intresside tõstmisega ei pruugigi nii lihtne olla, sest energiahinnad püsivad kõrgena ja ka valitsuste eelarvepuudujääkide suurenemine on vastuolus kulutuste kokkuhoiu vajadusega.