Mis juhtub, kui jõuluralli jääb ära?

Stock Traders Almanaci andmetel on S&P 500 aktsiaindeks tõusnud alates 1969. aastast jõulurallil keskmiselt 1,3%. LPL Financial leidis andmetes kuni 1950. aastani tuhnides, et kui september jääb jõulurallita, siis järgneva aasta aktsiaturu tootlus on alla keskmise, kirjutab Reuters.