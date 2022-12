Swedbank suunas osa pensionifondide rahast Balti idufirmadesse

Swedbanki Investeerimisfondid AS osales Practica Venture Capital III esimeses investeerimisvoorus kahe II pensionisamba fondi (1970-79 sündinutele ja 1980-89 sündinutele) ning ühe III pensionisamba fondiga (V100).

Swedbank Investeerimisfondide portfellihaldur Ene Õunmaa sõnul on Vilniuses tegutsev Practica Capital 10 aastase tegutsemisaja jooksul ennast Balti riikides igati tõestanud edukate varajase faasi ettevõtete arengule hoo andmisega. „Soovime oma pensionisamba klientidele pakkuda kõige laiemaid investeerimisvõimalusi turul ning tänu koostööle Practica Capitaliga saavad meie pensionisammastesse investeerijad nüüdsest osa ka kiirelt kasvavate Balti ettevõtete edulugudest,“ selgitas Õunmaa.

«Kõik meie tehtavad investeeringud aitavad muu hulgas kaasa jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmisele ning seetõttu on meie jaoks väga oluline, et Practica Capital keskendub oma investeeringutes just siinse piirkonna innovaatilistele ning säästlikele äridele kiire kasvu võimaluste loomisele,» ütles Õunmaa.