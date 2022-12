Luminor: kas täiuslik torm finantsturgudel jätkub ka uuel aastal?

Kuna intresside tõstmise lõppemist Euroopas ja USA-s ennustatakse algava aasta teise poolde, on Kose sõnul võimalik, et makrokeskkonna jätkuv jahtumine ei too kaasa sügavat ega pikka langusfaasi. «OECD novembrikuu prognoos oli ettevaatlik, kuid suurt tormi maailmamajandusele ei oodatud. Nii USA kui euroala majanduskasvuks järgmisel aastal pakuti 0,5% ja Hiinale 4,6%. Kui need prognoosid peaksid paika, võiks öelda, et aktsiaturgudel ja võlakirjaturgudel on mõistlikud väljavaated,» rääkis Kose, lisades, et samas ei saa välistada, et need numbrid tulevad madalamad.