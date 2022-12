Naftagigant läheb Euroopa Komisjoni vastu liiakasu maksustamise tõttu kohtusse

Ettevõte kaebas, et Brüssel on ületanud maksu kehtestades oma õigusliku pädevust.

Kallid kütused on tänavu toonud kütusetootjatele rekordkasumid, mis on tõstnud maailmas inflatsiooni ja on üle maailma toonud üleskutseid enam maksustada suuremaid kasumeid.