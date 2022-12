Taiwani TSMC alustas 3-nanomeetriste kiipide masstootmist

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) käitab maailma suurimaid pooljuhtplaatide tehaseid ja toodab kiipe, mida kasutatakse kõiges alates nutitelefonidest ja autodest kuni rakettideni. Samuti on see Apple’i peamine kiibipakkuja.

Ettevõte teatas neljapäeval oma uue tehase avamisel Taiwanis, et on alustanud kolmenanomeetriste kiipide masstootmist.

Niivõrd olulise tööstuse koondumine ühte paika on hakanud põhjustama geopoliitilist ärevust, eriti kuna Hiina on muutunud Taiwani suhtes, mida see peab enda territooriumiks, aina sõjakamaks.