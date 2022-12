Jõhker börsiaasta hakkab läbi saama

Investorid kardavad, et keskpankade inflatsioonivõitluse kaasmõju on börsilangus. Suur küsimärk on Hiina koroonapiirangute kadumisel majanduse paranemise kiirus. Teiselt poolt teeb muret plahvatuslik koroonalevik Hiinas koroonapiirangute lõdvendamise järel. Mitmed riigid kaaluvad koroona leviku ajal Hiina reisipiirangute lõdvendamise tõttu piirata Hiina turistide saabumist, et mitte saada osa Hiina koroona levikust.