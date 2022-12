Lastemaailm viiakse börsilt minema

Refinitivi andmetel on vabades kätes enam kui pool ettevõtte aktsiatest, kelle omanike seas on ka Lääne investeerimisfondid ja pangad.

See restruktureerimine võib saada eeskujuks teistele Venemaa ettevõtetele, kus on suur välisinvestorite osalus, kes kelle osalused on sanktsioonide tõttu külmutatud.