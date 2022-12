MILLINE AASTA ⟩ 2022 oli börsidel riskide realiseerumise aasta

Kui 2021. aasta tegija oli eelkõige jaeinvestor, kes surus USA-s põlvili nii mõnegi hedge-fondi ja märkis täis kõik IPO-d, mis talle koduturul lauale toodi, siis nüüd võib öelda, et 2021. aastal alustanu jõudis peole täpselt viimaseks lauluks. Investoril tuli hakata silmitsi seisma olukorraga, kus keskpangad üle maailma on asunud ajaloo kiireimas tempos intressimäärasid tõstma, et inflatsiooni kontrolli alla saada. See on omakorda ümber mänginud senised jõujooned kasvu- ja väärtusaktsiate vahel. Nii ei huvita investoreid enam tuleviku kasvulootused, vaid tahetakse näha juba täna teenitavat kasumit. Ka on investorite poolt aktsiate hindamisel taas au sisse tõusnud kasumit arvestavad suhtarvud ning enam ei järgita vaid müügitulu arvestavaid numbreid.

Aktsiaturge juhtis karmistuv rahapoliitika

Üle 7% suurust inflatsiooni nähti USA-s viimati seitsmekümnendatel. Kui märtsis võis tunduda, et sealse keskpanga 0,25% baasintressimäärade tõstmine on liiga väike samm, siis järgmiste tõstete puhul oli tempo oluliselt kõrgem ja tänaseks oleme jõudnud viimase 30 aasta kiireima intressimäärade tõstmiseni, kus sisuliselt 8 kuuga on intressimäärad tõusnud 0 pealt 3,75%-ni. Kuivõrd intressimääradest sõltub ettevõtete jaoks raha kättesaadavus, siis turgudele see pole meeldinud ning nii kaupleb USA 500 suurimat ettevõtet koondav S&P 500 indeks aasta algusest dollarites mõõdetuna üsna karuturu ehk 20% languse lähedal.