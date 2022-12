Venemaa visandab kava karistamaks investoreid ebasõbralikest riikidest

Välisinvesteeringuid jälgiva valitsuskomisjoni istungi protokollis on loetletud rida meetmeid, mida võidakse kohaldada nende isikute suhtes, kes on seotud välisriikidega, mis sooritavad Venemaa juriidiliste ja füüsiliste isikute vastu ebasõbralikke tegusid, kui nad müüksid osalusi Vene ettevõtetes, kirjutab Reuters.

Nõndanimetatud ebasõbralikud riigid on riigid, kes on kehtestanud Venemaa suhtes sanktsioone vastuseks tema sõjategevusele. Nende hulgas on näiteks Euroopa Liidu liikmed, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Kanada, Suurbritannia ja Austraalia.