Swedbank tahab, et pensionikogujad Eesti majandust turgutaks

Möödudes Tallinnas värskelt renoveeritud Radisson Collection hotellist või Hiltonist, võib Swedbanki pensionifondi klient uhkusega mõelda, et ka talle kuulub osake sellest hoonest. Sama võib mõelda Tartu Aardla Selveris või Narva Tiimani Maximas perele toitu valides, samuti Sillamäe Maximas või Kärberi Selveris. Aardla Selveri puhul ei piirdu omaniku staatus ainult hoonega, lisaks ollakse läbi Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiate Selveri omanike seas. Vaadates järjekordset elektriarvet võiks väikeseks lohutuseks olla see, et minu pensionifond on investeerinud Enefit Greeni aktsiatesse ning seeläbi saan mina kõrgetest elektrihindadest ka tulu. Samuti võib uhke omanikutundega valida šampooni Tradehouse’i või uusi saapaid Weekendi poodides.

Swedbanki pensionifondide osakuomanikud ei pea kartma, et nemad Eesti ja teiste Balti riikide tehnoloogiaettevõtete eduloost osa ei saa. Riskikapitali investeeringuid on Swedbank teinud läbi riskikapitalifondide Karma, Trind VC ja Practica VC ning seeläbi on Swedbanki portfellides osalusi nii pangandusidus Tuum kui ka küberjulgeolekuga tegelevas ettevõttes CybExer. Samuti töötajate ümberasustamise teenuseid pakkuvas Jobbaticalis ja riiete taaskasutuse tsüklisse panustavas Yagas. Lisaks on aktiivselt juhitud pensionifondid võimelised palju enam avaldama kohalikul tasandil reaalset mõju keskkonnale. Investeerides uutesse taastuvenergia võimsustesse või suunates kinnisvara haldureid suurendama hoonete energiaefektiivsust saame anda suure panuse jätkusuutlikkusse majandamisse. Kinnisvara investeeringud moodustavad Swedbanki erinevate pensionifondide portfellist 7 – 13 protsenti. Läbi Birdeye Capitali fondi on pensionifond investeerinud peamiselt noorde kasvasse metsa 7000 hektaril üle kogu Eesti.