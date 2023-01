Airobot Technologies sõlmis suure lepingu

Tehingu väärtus koos käibemaksuga on 181 200 eurot ning see moodustab üle 10% Airobot Technologiesi mullusest käibest. Airoboti jaoks on tegemist olulise strateegilise partnerlusega ärikliendi segmendis.

Airoboti ja Liveni koostöö sai alguse eelmise aasta märtsis, kui Iseära arendus sai kodumaised Airoboti ventilatsiooniseadmed. Kuna see on Livenilt juba teine mahukas tellimus, siis näitab see, et kinnisvaraarendaja hindab nutikaid ja energiasäästlikke ventilatsiooniseadmeid kõrgelt, kommenteeris Airobot Technologiesi juhatuse liige Heiki Aulik.​