Kuld ja hõbe võib tänavu kõvasti kallineda

«Samas hõbedal on ka tööstuslik kasutus ja see võib olla väga kõikuv,» ütles TradeStationi asepresident David Russell. «Kui üldine meelestatus on negatiivne, võib ka hõbedal raskeks minna. Põhiline on ikkagi kuld ja kui kuld ei ralli, siis pole seda ka tõenäoliselt hõbedalt oodata.»