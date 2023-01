Börsidel läks lahti selline tulevärk, et mu portfell sõitis nagu Ameerika mägedel. Kui arvestada sissemakstud raha, kahanes portfell 1,2 protsenti! On see vast alles tulemus. Sissemakseteta oli tootlus nutused –9,7 protsenti. Ehk ma tagusin sissemaksetega kinni börsikahjumeid. Minu portfell jõudis aasta lõpuks 37 604,73 euroni. 2021. aasta lõpus oli see 38 047,66 eurot.