Kui palju maksaks maailma majandusele Taiwani blokaad?

Hiina peab Taiwani endast lahkulöönud provintsiks. Taiwan on isevalitsev, kuna 22-aastase kodusõja järel tuli Mandri-Hiinas võimule kommunistlik partei. Hiina kõrged riigijuhid pole kunagi välistanud sõjalise jõu kasutamist, et liita Taiwan Hiinaga.

Hiinaga seotud teemadele keskendunud mõttekoda Rhodium Group leidis, et nende vähemalt 2 triljoni dollariline majandusaktiivsuse hävinguprognoos blokaadi tõttu on pigem konservatiivne. See ei arvesta rahvusvahelise vastusega ega ka teise ringi mõjudega.