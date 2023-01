Aktsiad tõusevad USA tööhõiveandmete põhjal

Ülemaailmsed aktsiad on uue aasta alguses olnud enamasti stabiilsed pärast sünget 2022. aastat, mida iseloomustas mure Ukraina sõja ja keskpankade intressimäärade tõstmise pärast, mille eesmärk oli ohjeldada hinnatõusu.

Wall Street avanes pärast päev varem toimunud langust kõrgemal, samas kui Euroopa aktsiad olid samuti tõusnud pärast viimaseid andmeid, mis andsid märku USA tööturu vastupidavusest hoolimata majanduse jahutamiseks tehtud jõupingutustest.

Umbes poolteist tundi pärast turu avanemist oli Dow Jonesi tööstusindeks 1,63 protsenti kõrgemal, 33 466 punktil. Laiapõhjaline S&P 500 tõusis 1,64 protsenti 3870 punktile ning tehnoloogiarikas Nasdaq Composite indeks kerkis täpselt sama palju 10 474 punktile.

«See raport järgneb muudele tööhõiveandmetele ja Fedi (USA keskpanga) selle nädala kohtumise protokollile, mis näis kinnistavat ootusi, et Fed jääb intressimäärade tõstmise osas agressiivseks,» ütlesid investeerimisfirma Charles Schwabi analüütikud oma märkuses.

Fed alustas eelmisel aastal koos maailma keskpankadega agressiivsete intressimäärade tõstmiste seeriat, et võidelda mitme aastakümne kõrgeima inflatsiooni vastu.

Ametlikud andmed näitasid reedel, et euroala aastainflatsioon langes detsembris teist kuud järjest ehk 9,2 protsendini.

See oli esimene langus ühekohalisse numbrisse alates septembrist ja kuigi inflatsioon näitab kogu maailmas jahtumise märke, on see endiselt väga kõrgel tasemel.

Kuigi USA keskpank on tõstnud intressimäärasid mitu korda, muutes laenuvõtmise kallimaks, on tööjõunõudlus endiselt tugev - ja ametnikud muretsevad, et kõrgemad palgad võivad kanduda kuludesse, toetades kulutusi ja hoides inflatsiooni kõrgel.

Reedel avaldatud ja hoolikalt jälgitud valitsuse aruandes öeldi, et USA tööhõive kasv ületas eelmisel kuul ootusi.

Kuigi tavaliselt eeldatakse, et tööpuudus tõuseb, kui intressimäärad tõusevad, oli ka töötuse määr ootustele vastupidine, langedes 3,5 protsendini.