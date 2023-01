Aktsiaturgudel käib pidu ja pillerkaar

Täna on ka Aasias käimas börsitõus. Jaapani aktsiaturg on pühade tõttu kinni, kuid Hongkongi börs tõusis 1,8%, Hiina 0,8% ja Austraalia 0,6%. Ka Euroopas on oodata aktsiaindeksifutuuride hindade alusel positiivset börsipäeva algust.