Viis ideed, millesse fondijuhid usuvad 2023. aastal

USA keskpank on jätkuvalt otsustavalt samal teel, kuid investorid tahavad keskpanga proovile panna. HSBC varahalduse peastrateeg Joe Little ütles, et dollari indeksi enam 10% kukkumise ootus 2023. aastal põhineb inflatsiooni tipul ja keskpanga poliitika muutusel.