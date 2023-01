Swedbank: börsiettevõtete mediaantulemused jäävad 2022. aasta tasemele

«Näiteks Tallinna Kaubamaja puhaskasum langeb 2023. aastal hinnanguliselt 7 miljoni euro võrra, 25 miljonile eurole. Sarnaselt ei parane ka Baltic Horizoni oodatav puhaskasum, umbes 8 miljonit eurot. Viimaks mõjutavad tõusvad intressimäärad negatiivselt suure laenukoormusega Tallinki kulumieelse ärikasumi EBITDA taastumist, mille tulemuseks on vaevu nähtav puhaskasum,» ennustas analüütik.

Seevastu ootab Swedbsank kõigilt nende kaetavatelt pankadelt 2023. aastal kõrgemat puhaskasumit, mida toetavad laenuportfellide kõrgemad intressimäärad. «Lisaks eeldame, et elektrihinnad jäävad piisavalt kõrgele tasemele, mis võimaldab energiatootjatel Enefit Greenil ja Ignitis Grupil tagada tugev kapitali tootlus ka kiire laienemise ajal. Ka jaesektoris võib teatud valdkondades oodata häid tulemusi, näiteks Aprangalt ja Novaturaselt,» lisas Rodionov.

Kokkuvõttes rõhutas ta, et lühiajalised trendid – inflatsioon, majanduslangus, energiahinnad, intressimäärad – tulevad ja lähevad. «Selle asemel eelistame keskenduda ettevõtete pikaajalistele konkurentsieelistele. Usume, et enamikul meie kaetavatest ettevõtetest on mingisugune tugev konkurentsieelis, mis aitab neil pikas perspektiivis häid tulemusi saavutada,» märkis analüütik.