Textmagic kasvatas mullu käivet

2023. aasta müügituluks ootab ettevõte valuutakursside mõju arvestamata 16,3 miljonit eurot, seega planeeritav kasv võrreldes 2022. aasta müügituluga on 17 protsenti. Müügitulu prognoosis on arvesse võetud ainult A2P SMS platvormi käivet, uue toote Touchpointi käive hakkab tekkima 2024. aastal.

Textmagicu sõnumiäri kasvumäära 2022. aastal soodustas USA dollari tugevus, ent nüüdseks on majanduspilt muutunud ja selle tõttu on 2023. aasta kasvuprognoosid tagasihoidlikumad. «Suuremat ärikasvu ennustame 2024. aasta jooksul, kui lisandub Touchpointi müügikäive. Käesoleva aasta peamiseks fookuseks on Touchpointi lansseerimine neljandas kvartalis. Tänaseks on juba üle 500 potentsiaalse kliendi ennast Touchpointi ootelisti ära registreerinud,» kinnitas tegevjuht.