Uuring: huvi krüptoraha vastu kasvab

Uuringu tulemuste kohaselt on kõigist vastanutest 34 protsenti krüpto-valdkonna vastu huvi tundnud vähem kui aasta, 47 protsenti 1-2 aastat, 13 protsenti 3-5 aastat ja ainult 6 protsenti rohkem kui 5 aastat. Nendest numbritest võib järeldada, et huvi on tugevalt kasvav, kuna uusi tulijaid on oluliselt rohkem.