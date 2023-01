Võlakirjaekspert: kuulake intresside osas võlakirjaturgu, mitte USA keskpanka

«Minu enam kui 40 aastase kogemuse kohaselt peaksid investorid vaatama võlakirjaturgu, mitte seda, mida USA keskpank ütleb,» lausus DoubleLine Capitali investeerimisjuht.

Paljud USA keskpanga ametnikud on vihjanud, et praeguselt 4,25-4,5% peaks tõstma intressimäära kõrgemale 5% ja jätma intressitaseme sinna mõneks ajaks. Seevastu turul on investorid skeptilisemad. Swapide kohaselt tuleb intressitipp madalamal kui 5% ja see viitab, et veel enne aastalõppu on USA keskpank juba intressimäära kärpimas, sest USA on hädas majanduslangusega.

USA valitsuse võlakirjade tootlused on viimaste näitajate peale langenud. Need näitasid, et USA palgasurve on taandunud ja teenuste sektor on kokku tõmbumas. Lühiajaliste võlakirjade tootlused on juba madalamal kui 5%. Näiteks 2-aastase võlakirja tootlus oli teisipäeval 4,25%, kirjutab Bloomberg.

Samuti tasub pöörata tähelepanu, et USA võlakirjade tootluskõver on tagurpidi ehk lühemaajaliste võlakirjade tootlus ületab pikaajaliste omi. See on ajalooliselt prognooainud majanduslangust. Ta lisas, et tagurpidi tootluskõver on alati tähendanud, et varsti on käes majanduslangus.

Gundlachi sõnul on võlakirjad aktsiatest palju atraktiivsemad. Tema sõnul ei peaks enam 60%/40% portfell tähendama, et aktsiates on 60% ja 40% võlakirjades, vaid võlakirjades peaks olema 60% ja aktsiates 40% portfellist.