Hagen Bikes kaasab raha

Konverteeritava laenu leping on sõlmitud laenuandjale Hagen Bikesi aktsiate väljalaskmist puudutavas osas edasilükkava tingimusega. See tähendab seda, et kui peale laenu tagastamise tähtpäeva saabumist kokkukutsutav Hagen Bikesi aktsionäride üldkoosolek otsust laenuandjale Hagen Bikes AS aktsiate väljalaskmiseks heaks ei kiida, peab Hagen Bikesi laenusumma koos intressidega tagastama 20 päeva jooksul vastava aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.