Aktsiad tõusevad tänu USA inflatsiooni langusele

Ameerika Ühendriikides langes kaupade ja teenuste inflatsioonimäär detsembris 6,5 protsendini, võrreldes 7,1 protsendiga novembris. Novembri ja detsembri vahel langes tarbijahinnaindeks 0,1 protsenti, mis on esimene kord umbes kahe aasta jooksul, kui see registreeris kuupõhise vähenemise.

«Kuigi tööhõive pilt on endiselt tugev, on Fedil hea meel näha, et ka inflatsiooniväljavaated muutuvad paremaks,» ütles veebipõhise kauplemisplatvormi IG juhtiv turuanalüütik Chris Beauchamp. «Hinnatõusu määra pidev vähenemine ei pruugi olla tarbijate jaoks liiga suur lohutus, kuid see on muusika aktsiainvestorite kõrvadele.»