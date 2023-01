Kas investorid peaksid kartma 13. reedet?

Igatahes ei maksta 13ndat reedet karta rohkem kui mistahes teist kalendripäeva, kirjutas 2019. aastal investeerimisväljaanne Barrons. Nad vaatasid 157 sellist juhtumit ja jõudsid järeldusele, et 13. reedel on investeerimise tulemus üsna sarnane mistahes muule päevale.

S&P Dow Jones Indicese analüütik Howard Silverblatt ütles 2017. aastal väljaandele Money, et 13. reedel on aktsiad tõusnud 57% juhtudest. Ta märkis, et mistahes suvalisel kauplemispäeval on tõus 52% juhtudest.

LPL Research avastas 2017. aastal, et 13. reede on vaid veidi halvem kõigist muudest reedetest, kus keskmine annualiseeritud tõus oli 4,2% võrreldes kõigi reedete 12,8%ga, kirjutab Market Realist.

«Kui teil ei lähe just 13. reedel peegel katki või must kass ei kõnni üle tee, siis me ei saa küll öelda, et see päev erineb mistahes muust päevast,» märkis LPL Researchi vanemstrateeg Ryan Derrik.