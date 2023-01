Koomik viskas senise karjääri varna ja osutus üliedukaks investoriks

Aastatepikkuse investorina ja YouTube'is aktsiaturu teemadel esinenud 38-aastasel mehel saabus läbimurre läinud aastal. Regulatoorsetest teadetest selgus, et ta on söekavendaja Sumireki Holdingsi (Tokio börsi sümbol 1514) ja kohaliku panga First Bank of Toyama (7184) suuraktsionär.