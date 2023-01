Hepsor võtab arenduse jaoks laenu

Arendusprojektis on 26 eri suurusega korterit alates kompaktsetest ühetoalistest kuni avarate neljatoaliste ja suure terrassiga korteriteni. Lilleküla Kodud arendusprojekt, mille ehituse ja müügiga alustati detsembris 2022, valmib 2023. aasta lõpus.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on tegemist erilise projektiga, kuna selles piirkonnas on väga vähe uusarendusi ning tegemist on klientide poolt väga nõutud ja kõrgelt hinnatud piirkonnaga.